Лос-Анджелес, США, 15 сентября, 2022, 20:56 — ИА Регнум. Телеведущий и комик Ник Кэннон в девятый раз стал отцом. Об этом 15 сентября пишет TMZ.

Цитата из видеоблога Райана Рейнольдса Ник Кэннон

Матерью ребёнка является модель Ланиша Коул. У пары родилась дочь Оникс Айс Оул Кэннон.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что ещё одна возлюбленная Кэннона, модель Бриттани Белл, беременна. В конце июля 2022 года у комика родился восьмой ребёнок от блогера Бре Тизи.