Бывший муж Мэрайи Кэри Ник Кэннон стал отцом девятого ребёнка
Лос-Анджелес, США, 15 сентября, 2022, 20:56 — ИА Регнум. Телеведущий и комик Ник Кэннон в девятый раз стал отцом. Об этом 15 сентября пишет TMZ.
Цитата из видеоблога Райана Рейнольдса
Ник Кэннон
Матерью ребёнка является модель Ланиша Коул. У пары родилась дочь Оникс Айс Оул Кэннон.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что ещё одна возлюбленная Кэннона, модель Бриттани Белл, беременна. В конце июля 2022 года у комика родился восьмой ребёнок от блогера Бре Тизи.