Белград, , 21:19 — REGNUM Диалог Белграда и Приштины должен пройти несколько критических точек, включая формирование Сообщества сербских муниципалитетов. Об этом заявил посол США в Сербии Кристофер Хилл 15 сентября в интервью агентству «Бета».

Посол США в Сербии Кристофер Хилл Usembassy.gov

По его словам, каждая из сторон в диалоге «должна что-то получить».

Отвечая на вопрос, готовы ли албанские сепаратисты выполнить соглашение о формировании Сообщества сербских муниципалитетов, Хилл заявил, что «в итоге будет достигнута какая-то договорённость», и что переговорные стороны знают, что окончательное соглашение должно обеспечить какую-то уступку для каждой из них.

«В итоге мы увидим прорыв и примирение», — отметил Хилл.

Американский дипломат подчеркнул, что в настоящее время один из главных вопросов в диалоге посвящен тому, каким окажется будущее сербов в Косово.

«Диалог должен пройти несколько ключевых точек, включая вопрос Сообщества сербских муниципалитетов. Целью ЕС является полная нормализация отношений (между Белградом и Приштиной — ИА REGNUM), чтобы люди могли продолжить нормально жить и чтобы экономика могла продвигаться вперед. Радует то, что об этом думает и Сербия, особенно то, что в парламенте Сербии прошло заседание, посвященное вопросу Косово. Это сложная тема, особенно для Сербии», — рассказал Хилл.

По словам Хилла, США считают, что «признание независимости Косово было бы хорошо для всех», но в настоящее время важен диалог.

Напомним, что ранее Александр Вучич во время специального заседания парламента Сербии, посвященного Косово и Метохии заявил, что он ни при каких условиях не признает независимость Косово.