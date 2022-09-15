Москва, , 20:52 — REGNUM Ситуация на фронтах возле государственной границы Луганской Народной Республики (ЛНР) остается сложной. Об этом 15 сентября заявил подполковник народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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Также он отметил, что линия соприкосновения союзных сил, которые сражаются с киевскими боевиками возле границ ЛНР остается достаточно протяженной.

«Ситуация сложная. Но мы не паникуем — мы объективно смотрим на вещи и хладнокровно рассчитываем свои силы. Линия соприкосновения у нас обширная. Это от светлодарской дуги и до Харьковской области — довольно внушительная линия соприкосновения и по всей ней противник пытается прощупать нашу линию обороны», — сказал Марочко.

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