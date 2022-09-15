Вашингтон, , 20:52 — REGNUM Blizzard заявила, что серверы оригинальной Overwatch будут отключены 2 октября 2022 года. Об этом 15 сентября сообщает портал Eurogamer.

Overwatch Иван Шилов ©ИА REGNUM

Как рассказал автор портала Роберт Перчес, представители компании сообщили ему об этом во время интервью. Они отметили, что после того, как 4 октября 2022-го Overwatch выйдет в ранний доступ, она станет единственной игрой франшизы.

«Итак, примерно за день до запуска Overwatch 2 мы собираемся отключить серверы Overwatch 1», — сказал коммерческий директор проекта Overwatch 2 Джон Спектор, подчеркнув, что 2 октября — это последний день, когда геймеры смогут сыграть в оригинальную Overwatch. «И затем мы планируем 27-часовой перерыв, чтобы сервер Overwatch 2 встал и работал», — подытожил разработчик.

Напомним, релиз Overwatch 2 в формате раннего доступа состоится на ПК и консолях Xbox, PlayStation и Nintendo Switch. Ранее ИА REGNUM сообщило, что поклонники игры продолжают критиковать решение Blizzard, касающееся того, как во второй части Overwatch геймеры будут получать доступ к новым персонажам.

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