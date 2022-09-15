Вашингтон, 15 сентября, 2022, 20:52 — ИА Регнум. Blizzard заявила, что серверы оригинальной Overwatch будут отключены 2 октября 2022 года. Об этом 15 сентября сообщает портал Eurogamer.

Иван Шилов ИА REGNUM Overwatch

Как рассказал автор портала Роберт Перчес, представители компании сообщили ему об этом во время интервью. Они отметили, что после того, как 4 октября 2022-го Overwatch выйдет в ранний доступ, она станет единственной игрой франшизы.

«Итак, примерно за день до запуска Overwatch 2 мы собираемся отключить серверы Overwatch 1», — сказал коммерческий директор проекта Overwatch 2 Джон Спектор, подчеркнув, что 2 октября — это последний день, когда геймеры смогут сыграть в оригинальную Overwatch. «И затем мы планируем 27-часовой перерыв, чтобы сервер Overwatch 2 встал и работал», — подытожил разработчик.

Напомним, релиз Overwatch 2 в формате раннего доступа состоится на ПК и консолях Xbox, PlayStation и Nintendo Switch. Ранее ИА REGNUM сообщило, что поклонники игры продолжают критиковать решение Blizzard, касающееся того, как во второй части Overwatch геймеры будут получать доступ к новым персонажам.