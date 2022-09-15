Мехико, 15 сентября, 2022, 21:25 — ИА Регнум. Мексиканский наркокартель Синолоа уличили в связях с албанской мафией. Об этом 15 сентября сообщили в мексиканском филиале новостного агентства El Universal.

Commons.wikimedia.org Пабло Эскобар

Крупнейший наркокартель мира использует балканский регион для отмывания денег, а глава одной из фракций Синалоа Исмаэль Замбада Гарсия Эль Майо лично связан с албанской мафией. За помощь в поиске Эль Майо в США обещают 15 млн долларов.

До альянса с Эль Майо албанская мафия поддерживала связи только с колумбийскими и эквадорскими преступными группировками.