Вашингтон, 15 сентября, 2022, 20:47 — ИА Регнум. Власти Германии обладают достаточным количество танков, которые бы они могли передать киевскому режиму, однако Берлин не торопится это сделать из-за существующего негласного соглашения между странами Запада. Об этом пишет публицист Андреас Клут в своем статье для Bloomberg.

Boevaya mashina Немецкий танк Leopard 2A7

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«Ни одна из стран-партнеров поНАТОеще не прислала боевые танки западного производства», — напоминает Клут.

Он утверждает, что связано это с тем, что ни одна страна НАТО или союзник США вне НАТОне решится пойти на поставку танков киевскому режиму без согласования со всеми союзниками. А этого добиться сложно. Если же хотя бы одна страна решится передать Киеву танки западного производства, то она может быть обвинена в эскалации конфликта на территории бывшей УССР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, киевский режим уже очень давно требует от Германии передачи танков Leopard 2, но неизменно получает отказ.