Вашингтон, , 20:47 — REGNUM Продюсер мультсериала «Симпсоны» Эл Джин допустил, что Лиза Симпсон может быть ЛГБТ-персоной. Об этом пишет портал NME.

Лиза Симпсон Pixabay.com

В 9 серии 23 сезона зрителям показали предположительное будущее Симпсонов, где Лиза находилась в компании двух женщин, держась с ними за руки. Поклонники шоу посчитали, что она может состоять в полиаморных лесбийских отношениях. По словам продюсера, подобный вариант возможен: «По моему мнению, это определенно возможно для жизни Лизы. Она открытая и, знаете ли, из тех, кто любит все. Почему бы и нет?». В то же время в ближайших эпизодах тема ориентации Лизы раскрываться не будет.

Ранее в мультсериале «Свинка Пеппа» впервые показали однополую пару. Серия вызвала неоднозначную реакцию общественности, вследствие чего в некоторых странах потребовали отменить показ эпизода.

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