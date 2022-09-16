16 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили призыв главы Чечни к главам субъектов РФ, чтобы те собрали хотя бы по тысяче добровольцев для участия в спецоперации России в бывшей УССР.

Тимур Кондратьев, , 07:44 — REGNUM Заявление главы Чеченской республики Рамзана Кадырова о том, что руководитель каждого субъекта Российской Федерации должен помочь государству и укомплектовать как минимум тысячу добровольцев для участия в специальной военной операции на территории бывшей УССР, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 15 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Военные Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава Чечни назвал такую инициативу «самомобилизацией», потому что никто перед главами регионов такую задачу не ставит, но тем не менее потребность в добровольцах для участия в специальной военной операции на территории бывшей УССР никуда не испарилась. Кадыров призвал коллег не ждать сигнала из Кремля, либо же буквального приказа главнокомандующего, потому что совершать благие дела нужно здесь и сейчас. Причём не только автопробегами и выступлениями в поддержку, а в виде реальной помощи воюющему Донбассу.

Чеченский лидер предложил главам субъектов Российской Федерации собрать хотя бы по тысяче человек, желающих помочь своей Родине, встав на защиту мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик. Если каждый регион сможет сделать это, то добровольческий контингент увеличится минимум на 85 тысяч человек. Кадыров подчеркнул, что речь не идёт о мобилизации — встать под ружьё должны исключительно патриоты, сделавшие свой выбор добровольно.

Рамзан Кадыров Kremlin.ru

«По дивизии — нормально будет. Ну, Собянин может три-четыре корпуса оформить, плюс — Новая Москва!» — написал пользователь Зимнаяя Черешня.

Многие пользователи считают эту инициативу верной и отражающей потребности, возникающие у России в рамках спецоперации в бывшей УССР.

«Неплохо было бы, чтобы представители власти действительно включились в этот процесс, потому что не может всё добровольческое движение исключительно на Чечне быть завязано», — отмечает Павел И.

Некоторые комментаторы сомневаются, что кто-то из российских региональных руководителей прислушается к призыву главы Чечни.

«Главы регионов не способны собрать добровольцев, потому что не все из них вообще спецоперацию поддержали. У нас элита состоит из чёрти пойми кого. Либерал на либерале. У кого дети за границей, у кого любовницы элитные. Этим людям сейчас не до войны», — считает Денис Ч.

Часть людей полагает, что Североатлантический альянс наступает, что в любом случае заставит руководство Российской Федерации объявить всеобщую мобилизацию, когда противник начнёт буквально угрожать целостности нашего государства.

«Рано или поздно полная мобилизация будет, если ЕС и НАТО продолжат подобную политику», — считает Денис Ч.

«Если НАТО нападёт на Россию, то мобилизация должна быть. Тут же очевидно, что наступление не продвигается из-за политического фактора. Наши профессиональные воины самые лучшие, ещё у нас самое мощное и современное оружие. Все задачи могут быть решены, если соответствующая команда поступит из Кремля», — уверена Роза Л.

Нашлись и те, кто отмечает, что на одной лишь инициативе от глав регионов в противостоянии с НАТО и его нацистской марионеткой Россия не выстоит. Поэтому нужны куда более масштабные решения, которые будут учитывать современную специфику.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Путин не Сталин. История России помнит времена, когда народу оружие раздавали. В каждой конкретной ситуации нужен индивидуальный подход», — поделился своим мнением Клим Ч.

Напомним, 15 сентября глава Чеченской республики Рамзан Кадыров написал в своём Telegram-канале о том, что руководитель каждого субъекта Российской Федерации должен помочь государству и укомплектовать как минимум тысячу добровольцев для участия в специальной военной операции на территории бывшей УССР.

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