Москва, , 20:40 — REGNUM Для того, чтобы деморализовать киевских боевиков, России следует применять новые виды вооружений массово и внезапно. Об этом 15 сентября заявил военный эксперт Михаил Ходарёнок в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Китайский беспилотник Times Asi

Речь идет в том числе о барражирующих боеприпасах и новых моделях беспилотных летательных аппаратов.

«Чтобы была паника на голову противнику должно свалиться триста наших барражирующих боеприпасов, а до тех пор любое применение будет вызывать беспокойство», — сказал Ходарёнок.

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