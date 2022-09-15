Москва, 15 сентября, 2022, 20:40 — ИА Регнум. Для того чтобы деморализовать киевских боевиков, России следует применять новые виды вооружений массово и внезапно. Об этом 15 сентября заявил военный эксперт Михаил Ходарёнок в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Times Asi Китайский беспилотник

Речь идет в том числе о барражирующих боеприпасах и новых моделях беспилотных летательных аппаратов.

«Чтобы была паника, на голову противнику должно свалиться триста наших барражирующих боеприпасов, а до тех пор любое применение будет вызывать беспокойство», — сказал Ходарёнок.