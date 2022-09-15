Москва, 15 сентября, 2022, 20:34 — ИА Регнум. В случае применения новых образцов вооружения на полях спецоперации России для их эффективности необходимо соблюсти два условия. Об этом 15 сентября заявил военный эксперт Михаил Ходарёнок в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Операция Z

В качестве примера он привел применение иранских беспилотников, если такие все же были приобретены российской стороной.

«Во-первых, нужно обеспечить внезапность нового оружия. Во-вторых, обеспечить его масштабность. Чтобы иранских беспилотников взлетел ни один и не два, а целая куча. Тогда будет и военный и моральный успех. Массированный удар — когда он наносится в рамках оперативного соединения. То есть если есть замыслы по применению нового оружия, надо исходить из этого», — сказал Ходарёнок.