Монако, , 20:33 — REGNUM 15 сентября в Монако на стадионе «Луи II» футбольный клуб «Монако» в матче второго тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА 2022/23 сыграет с венгерским «Ференцварошем». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

Футбольный клуб «Монако»

Стартовые составы команд:

«Монако»: Александр Нюбель, Вандерсон, Бенуа Бадиашиле, Аксель Дисаси, Кайе Энрике, Маланг Сарр, Мохамед Камара, Александр Головин, Юссуф Фофана, Крепин Диатта, Виссам Бен-Йеддер.

«Ференцварош»: Денеш Дибус, Сами Ммаэ, Матс Кнустер, Эндре Ботка, Генри Уинго, Мухамед Бешич, Токмак Нгуен, Аисса Лэйду, Райан Ммаэ, Кристоффер Закариассен, Адама Траоре.

В текущем сезоне Александр Головин принял участие в девяти матчах за «Монако» во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей и получил три желтые карточки.