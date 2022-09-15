Москва, , 20:32 — REGNUM Статус адвоката Эльмана Пашаева, который «прославился» защитой актёра Михаила Ефремова, вновь аннулирован. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщает Федеральная палата адвокатов России.

Эльман Пашаев Официальные протокольные съемки в зале суда

Напомним, что Пашаев и ранее обладал сомнительной репутацией, но окончательно подорвал ее в деле о летальном ДТП с участием актёра Ефремова. После этого дела, которое Пашаев проиграл, он был лишен статуса адвоката.

Недавно Пашаеву статус адвоката был возвращен. решение было принято Советом адвокатской палаты Северной Осетии.

Однако Федеральная палата адвокатов России снова лишила Пашаева статуса адвоката. Кроме того, решено создать рабочую комиссию по расследованию нарушений закона в Адвокатской палате Северной Осетии.