Сан-Франциско, США, 15 сентября, 2022, 20:32 — ИА Регнум. Американский рэпер Lil Nas X исполнит песню на чемпионате мира по League of Legends (League of Legends World Championship) 2022 года. Об этом 15 сентября сообщает Variety, ссылаясь на компанию-разработчика игры Riot Games.

Cosmopolitan UK Lil Nas X

Артист выступит вживую на церемонии открытия чемпионата в Сан-Франциско (США) 30 сентября 2022. Рэпер исполнит трек Star Walkin, написанный специально для игры. Его премьера состоится неделей ранее.

Помимо этого будет выпущен облик, разработанный Lil Nas X совместно с Riot Games для будущего чемпиона по имени КʼСанте. Костюм Prestige Empyrean KʼSante выйдет 3 ноября — игроки могут забрать его вплоть до 14 ноября.

ИА REGNUM напоминает, что чемпионат мира по League of Legends проводится ежегодно Riot Games с 2011 года. Турнир пройдет с 29 сентября по 5 ноября в Мексике и США.