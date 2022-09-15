Ижевск, 15 сентября, 2022, 20:27 — ИА Регнум. В Ижевске по подозрению в незаконном обороте наркотических средств в лесополосе на территории Октябрьского района задержаны 22-летний студент одного из вузов Удмуртии и 23-летний повар ресторана, оба являются иностранными гражданами. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Изъятые наркотики

При личном досмотре в сумке задержанных было обнаружено 40 свертков с наркотическим веществом синтетического происхождения. Правоохранители установили, что молодые люди являются закладчиками одного из интернет-магазинов, закладку с сильнодействующими веществами они забрали в тайнике в лесополосе. Затем наркотики планировалось сбыть на территории Удмуртии.

По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе в Ижевске был задержан гражданин одной из стран ближнего зарубежья, ранее судимый, также по подозрению в незаконном обороте наркотиков. 29-летний мужчина проживал на территории РФ незаконно, ранее работал в строительной организации, но последний месяц являлся закладчиком в интернет-магазине, запрещенные вещества сбывал на территории Ижевска бесконтактным способом.

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