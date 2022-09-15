Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 15 сентября, 2022, 20:22 — ИА Регнум. На Ямале под прикрытием клуба ментальной математики в городе Ноябрьске работает казино. Об этом сообщило интернет-издание «Ямал 1».

Компьютерные игры

На улице Изыскателей, 34 беспрепятственно функционирует игровой зал, сообщили изданию жители Ноябрьска. Они отметили, что по данному адресу проводят круглосуточный публичный конкурс якобы ментальной математики. По сути, полагают ноябряне, это компьютерное казино, в котором, по словам очевидцев, играют на деньги несовершеннолетние.

Проверкой законности происходящего за дверями клуба ментальной математики занялась прокуратура ЯНАО.

Ранее пресс-служба СКР сообщала, что в Подмосковье в августе закрыли незаконный игорный бизнес, который действовал под видом клуба ментальной арифметики, пятерым фигурантам предъявлено обвинение.