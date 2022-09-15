Лос-Анджелес, США, 15 сентября 2022, 20:20 — REGNUM Компания Amazon одобрила производство сериала «Бегущий по лезвию 2099» по вселенной «Бегущего по лезвию». Об этом 15 сентября сообщает Deadline.
Шоу станет продолжением художественного фильма «Бегущий по лезвию 2049» (2017), сиквела оригинальной картины 1982 года. Режиссёр Ридли Скотт, снявший в 80-х первую киноленту, выступит продюсером сериала для Amazon.
ИА REGNUM напоминает, что фильм «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта по мотивам научно-фантастического романа Филипа Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» (1968). Главную роль в картине исполнил Харрисон Форд.
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