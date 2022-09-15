Лос-Анджелес, США, 15 сентября, 2022, 20:20 — ИА Регнум. Компания Amazon одобрила производство сериала «Бегущий по лезвию 2099» по вселенной «Бегущего по лезвию». Об этом 15 сентября сообщает Deadline.

Цитата из к/ф «Бегущий по лезвию», реж. Ридли Скотт. 1982. США Главные герои

Шоу станет продолжением художественного фильма «Бегущий по лезвию 2049» (2017), сиквела оригинальной картины 1982 года. Режиссёр Ридли Скотт, снявший в 80-х первую киноленту, выступит продюсером сериала для Amazon.

ИА REGNUM напоминает, что фильм «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта по мотивам научно-фантастического романа Филипа Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» (1968). Главную роль в картине исполнил Харрисон Форд.