16 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

Ксаверий де Местр, , 07:50 — REGNUM Вторая жена короля Чарльза 50-летняя Камилла Паркер Роуз начала обретать расположение граждан Великобритании после долгих лет презрительного отношения, когда её считали «другой женщиной». Издание Washington Post сообщает, что после смерти Елизаветы II многие поменяли свое отношение к Камиле, увидев в ней спокойную и уравновешенную королевскую особу.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

Новый опрос YouGov выявил, что 53% британцев одобрили Камиллу и заявили, что она хорошо справится с обязанностями королевы-супруги. Для сравнения, пять лет назад данного мнения придерживались только 33%.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией New York Times.

«Когда Чарльз и Камилла впервые встречались и казались хорошей парой, истеблишмент королевской семьи активно препятствовал этим отношениям. Очевидно, что эти двое всегда идеально подходили друг другу, и очень жаль, что они не могли просто пожениться тогда и избежать сопутствующего ущерба от своих первых браков», — пишет Aumale.

«Диана мне очень нравилась, и я смотрела свадьбу вместе с сестрой в ее больничной палате после того, как она родила ребенка. Это было незабываемое событие, Диана была так прекрасна, и я подумала, что трудно было бы принять кого-то другого. Я удивлена, что на этой неделе, наблюдая за Камиллой, я поняла, что она мне нравится», — делится Irocao.

Принцесса Диана Paisley Scotland

«Не надо делать из этих двух правомочных, эгоистичных людей некую пару, созданную на небесах», — указывает Jo Viernes.

«Я не осуждаю их. Ты не можешь помочь тому, кого любишь. Давайте позволим им быть такими», — призывает Tommy Bones.

«Наблюдая за различными службами и изнурительным графиком выступлений на этой неделе, Камилла вызывает у меня глубочайшее уважение и восхищение. Она проявила исключительную стойкость. Учитывая, что этим двоим было суждено быть вместе, они женаты уже 17 лет и получили безупречное благословение королевы, разве мы не можем просто принять то, что жизнь преподносит сюрпризы, и порадоваться за них?» — спрашивает MacBear.

«Соединенные Штаты известны как пуританское общество. Диана была прекрасным человеком. Чарльз всегда любил Камиллу. Такова жизнь, и суждения здесь ни к чему. Как бы я ни восхищался Дианой, я желаю королю Чарльзу всего самого лучшего», — пишет Irocao.

«Я не верю, что когда-либо видел фотографию Дианы, смотрящей на Чарльза так, как Камилла смотрит на него, даже в самом начале», — вспоминает beagle mom.

«Я ожидаю, что она будет хорошей королевой, чтобы помочь королю в эти сложные времена», — комментирует thegoldnewok.

Камилла Паркер-Боулз Kelvin Boyes

Напомним, что британская королева Елизавета II пожелала, чтобы супруга наследника британского престола принца Чарльза Камилла в случае восшествия на престол получила титул королевы-консорта. Об этом сказано в послании Букингемского дворца, приуроченном к 70-летию восшествия Елизаветы II на престол.