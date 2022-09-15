Вашингтон, 15 сентября, 2022, 20:16 — ИА Регнум. Власти США приняли решение о введении дополнительных экспортных ограничений в отношении России и Белоруссии. Об этом сообщает 15 сентября пресс-служба министерства торговли Соединённых Штатов.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Министерство расширяет действующие санкции в отношении России и Белоруссии путем введения нового экспортного контроля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данная мера вводится в ответ на продолжающуюся специальную военную операцию России на территории б. УССР. Других подробностей в пресс-релизе ведомства не приводится.

Напомним, ранее сегодня министерство финансов США также объявило об очередном расширении санкций против Москвы, дополнительно включив в чёрный список 40 граждан России и более 30 юридических лиц.