16 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили слова главы дипломатии Европейского союза о том, что часть жителей Европы склоняется к прекращению оказания помощи киевскому неонацистскому режиму.

Артур Савин, , 07:51 — REGNUM Заявление главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля о том, что часть жителей Европы склоняется к тому, чтобы прекратить помогать киевскому неонацистскому режиму, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 15 сентября в социальной сети «ВКонтатке».

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

Боррель назвал такие настроения в обществе дурным искушением. Люди желают избежать катастрофического роста цен и других последствий противостояния с Россией, но евродипломат призывает граждан терпеть за Киев, который якобы спасает европейцев от «российской агрессии».

Глава европейской дипломатии подчеркнул, что необходимо оказывать сопротивление возникновению среди населения мыслей о скорейшем прекращении конфликта, нужно оказывать киевскому режиму всецелую поддержку, в том числе и за счёт граждан Евросоюза.

Помимо этого, Боррель заявил о том, что граждане ошибаются, что прекращения конфликта между Москвой и Киевом возможно достичь дипломатическим путём, потому что такую войну выиграют на поле боя. Брюссель должен продемонстрировать оппоненту силу, и неважно, сколько это будет стоить.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель Pool Moncloa. JM Cuadrado

«Евросоюз поматросил и бросил», — пишет Иван Г.

Многие пользователи отмечают, что европейские чиновники всё чаще начинают говорить правду, они больше не прикрывают свои действия сказками о том, какая Россия слабая и что Европа не заметит, как откажется от российских энергоресурсов.

«А что такое? Вы же говорили, что рост цен не критический и всё сможете пережить? Или всё-таки вы не такие классные, сильные и независимые?» — интересуется Давид Б.

«Неужели прозрение наступает? Гауляйтер Урсула, кстати, против, но правду не скрыть. Европейцы устали от Киева», — указывает Виталий Ч.

Некоторые комментаторы отмечают, что многие европейцы уже успели почувствовать на себе последствия конфликта с Россией, потому-то они и начали думать о скорейшем прекращении противостояния.

«Так страны Евросоюза нехило разорились на поддержке Киева. Это факт», — отметил Бронислав Б.

«Походу, пьеса эта дурно пахнущая. Промежность между Россией и Европой достала не только Москву, но некоторые европейские страны», — подметил Сергей С.

Часть людей полагает, что даже сквозь русофобскую пропаганду начинают прорываться разумные голоса, призывающие Киев пойти на уступки Москве.

«Отправьте к этим желающим хуторянок в «окровавленных» трусах, а тем, у которых трусов нэма, выдайте какие-нибудь тряпки, что ли. Надо показать нежелающим делиться, европейцам, что [киевский режим] надо поддерживать каждый день», — пишет Андрей Б.

Ряд пользователей сетует, что в Европе от антироссийских санкций страдают не чиновники, а простые люди, которые вынуждены платить огромные счета за электричество и отопление.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Очень жалко на самом деле народ в Европе. Они совсем не виноваты в том, что из-за властей, которые ввели санкции, произошёл в стране энергетический кризис», — считает Татьяна В.

Нашлись и те, кто отмечает, что европейцам действительно нужно потерпеть ещё немного. Может быть, в новом году власти Евросоюза возьмутся за голову, увидев, какая катастрофа настигла народы Европы.

«Рано! Продержитесь хотя бы до Нового года, пока ядовитые зубы не выпадут», — написал Александр Г.

Напомним, 15 сентября глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил в интервью испанской газете El Mundo о том, что часть жителей Европы склоняется к тому, чтобы прекратить помогать киевскому неонацистскому режиму.