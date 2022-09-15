Москва, 15 сентября, 2022, 20:13 — ИА Регнум. Законопроект о передаче ряда полномочий российского правительства на уровень федеральных министерств внесен в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 15 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Документ разработан правительством РФ для оптимизации его полномочий и повышения эффективности деятельности федеральных органов исполнительной власти. Сейчас правительство реализует значительное число полномочий, не имеющих межведомственного характера. В этой связи законопроектом предусматривается передача ряда полномочий в сфере экономики, здравоохранения, охраны окружающей среды, образования и культуры.

В правительстве считают, что передача отдельных полномочий позволит ускорить принятие управленческих решений. В сопроводительных материалах отмечается, что в законопроект не вошли полномочия правительства, установленные Конституцией РФ и федеральными конституционными законами, реализующие международные обязательства России и установленные в федеральных законах в сферах обороны, безопасности, охраны общественного порядка, а также в федеральных законах о федеральном бюджете и его исполнении.