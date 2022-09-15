Ганновер, Германия, , 21:44 — REGNUM Немецкая сеть пекарен «Vatter» находится на гране исчезновения из-за обострения энергетического кризиса в стране. Счёт за газ пекарни увеличился более чем на 1200%. Немецкая компания получила счёт в 75 тыс. евро. Об этом пишет турецкое информационное агентство Anadolu Agency со ссылкой на немецкие СМИ.

Хлеб Pixabay.com

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«Год назад расходы на наши большие печи и отопление составляли 5 856 евро в месяц. У нас был контракт с гарантией цены до конца 2023 года, но он внезапно был расторгнут. Теперь поставщик требует 75 тыс. евро, что равно 1200%», — сказал владелец немецкой сети пекарен «Vatter» Эккехард Ваттер.

Ваттер добавил, что последний счёт за газ для компании составляет 330 000 евро за четыре с половиной месяца, подлежащий оплате в течение следующих 14 дней. Он также раскритиковал правительство за неспособность защитить их. «Семейный бизнес переживал все кризисы с 1955 года, но дела никогда не были так плохи, как сейчас».

Кроме того, по его словам, компания имеет несколько филиалов, и она считается ремесленным предприятием. В отличие от промышленных пекарен, производящих дешёвый хлеб, «Vatter» не получает никаких субсидий от государства. Тем не менее компания заплатила 19,9 млн евро налогов за последние 10 лет.

Отметим, что сеть пекарен «Vatter» насчитывает 35 точек по всей Германии. Всего в компании, согласно официальному сайту, насчитывается 420 сотрудников.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что государственные меры компенсации расходов на газоснабжение и электроэнергию обойдутся бюджету Франции в 16 млрд евро.

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