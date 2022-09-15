Тирана, 15 сентября, 2022, 20:36 — ИА Регнум. Посол Албании в США Юри Ким 15 сентября провела встречу с главой ЦИК Албании Илирьяном Целибаши и представителями политических партий Албании.

Цитата из х/ф «Психо». Реж. Альфред Хичкок. 1960. США Истерика

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе встречи американский дипломат постаралась просветить албанских политиков относительно опасности скрытого российского политического финансирования.

Ким призвала Албанию осуществлять меры для повышения прозрачности инвестиционных потоков и предотвращения отмывания денег: регистрация зарубежных компаний, повышение прозрачности финансирования избирательных компаний, — а также от лица Соединённых Штатов предложила Албании помощь на этом направлении.

Заявление американского посла последовало на следующий день после публикации сообщений о получении Демократической партией Албании крупной транзакции из России в 2017 году.