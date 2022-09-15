Нижний Новгород, 15 сентября, 2022, 20:07 — ИА Регнум. Мировой суд в Нижнем Новгороде назначил 200 часов обязательных работ предпринимателю Александру Файбу за клевету в адрес режиссёра Никиты Михалкова. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя судебного участка №6 Нижегородского судебного района Нижнего Новгорода.

Дарья Антонова ИА REGNUM Никита Михалков

Предпринимателя осудили за ролик «Никита Михалков вырубает русский лес. Реакция людей», опубликованный осенью 2020 года анонимным пользователем. В видеоматериале утверждалось, что компания Никиты Михалкова «Темино-Лесное» занимается бесконтрольными рубками леса в Тумботинском заказнике Павловского района Нижегородской области для производства мебели. В результате расследования, проведённого отделом дознания и следователями из УВД Нижнего Новгорода, суд установил, что незаконных рубок не было, а репутация Никиты Михалкова была опорочена ложными утверждениями.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Никита Михалков поделился мнением об уехавших из РФ артистах. Как считает режиссёр, подобные люди не нужны стране, поскольку они не могут вернуть государству то, что оно им дало.