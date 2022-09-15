Вена, , 20:10 — REGNUM Факты обстрелов бандеровскими боевиками Запорожской АЭС не упоминаются в принятой МАГАТЭ резолюции, сообщили 15 сентября в постоянном представительстве РФ при международных организациях в Вене.

Запорожская АЭС после обстрела со стороны ВСУ Министерство обороны России

В заявлении российского ведомства сказано, что в документе МАГАТЭ «ни слова не говорится о систематических обстрелах Запорожской АЭС», хотя именно эти обстрелы и «являются главной проблемой с точки зрения обеспечения ядерной безопасности».

Российское ведомство заявляет о том, что МАГАТЭ не сделало этого в силу предвзятости своего подхода к ситуации, ведь агентство знает, что обстрелы осуществляют бандеровские боевики, которых «страны Запада всячески поддерживают и выгораживают».

Российские дипломаты указали в своём заявлении, что отнюдь не все страны голосовали за резолюцию. Кроме России, против был Китай, а ещё несколько стран — воздержались: Индия, ЮАР, Египет, Пакистан, Вьетнам, Бурунди, Сенегал. Получается в итоге, что «большая часть человечества отказала этому проекту в поддержке».

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