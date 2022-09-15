Белгород, 15 сентября 2022, 20:02 — REGNUM В приграничном населенном пункте Нехотеевка Белгородской области после обстрела боевиками ВСУ горит таможенный терминал, сообщил вечером 15 сентября губернатор региона Вячеслав Гладков.
По предварительным данным, из людей никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что боевики ВСУ обстреляли заправочную станцию в Нехотеевке.
По словам губернатора Гладкова, расположенная в Нехотеевке АЗС давно не работает и топлива там нет.
Подробности инцидента уточняются.
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