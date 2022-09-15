Белгород, 15 сентября 2022, 20:02 — REGNUM В приграничном населенном пункте Нехотеевка Белгородской области после обстрела боевиками ВСУ горит таможенный терминал, сообщил вечером 15 сентября губернатор региона Вячеслав Гладков.

Снаряд в белгородской Журавлёвке
Снаряд в белгородской Журавлёвке
Пресс-служба правительства Белгородской области

По предварительным данным, из людей никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ обстреляли заправочную станцию в Нехотеевке.

По словам губернатора Гладкова, расположенная в Нехотеевке АЗС давно не работает и топлива там нет.

Подробности инцидента уточняются.

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