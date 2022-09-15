Москва, 15 сентября, 2022, 19:56 — ИА Регнум. Протокол о внесении изменения в соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) внесен правительством РФ на ратификацию в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 15 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Протокол подписан государствами — членами Евразийского экономического союза 30 декабря 2021 года и временно применяется с 1 января 2022 года.

Документом вносятся изменения в статью 11 соглашения, которые предусматривают продление срока, в течение которого возможно обращение медицинских изделий, зарегистрированных в соответствии с законодательством государства-члена, на территории этого государства-члена, а также возможность перерегистрации таких изделий в порядке, предусмотренном законодательством государства-члена, в целях осуществления перехода к регистрации медицинских изделий в соответствии с правом ЕАЭС.

В правительстве пояснили, что положения протокола направлены на обеспечение возможности плавного формирования общего рынка медицинских изделий в рамках ЕАЭС, исключающего угрозу возникновения дефицита медицинских изделий на рынке после 1 января 2022 года.