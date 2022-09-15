Москва, , 19:56 — REGNUM Законопроект о введении в гражданский оборот атрибутов генерации и сертификатов происхождения электрической энергии правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 15 сентября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идет о развитии системы цифровой сертификации электроэнергии, производимой на возобновляемых (низкоуглеродных) источниках электрической энергии и создании системы обращения «зеленых» сертификатов.

Законопроектом определяются содержание и порядок осуществления прав лиц, являющихся владельцами атрибутов генерации. Кроме того, создаются правовые основания для организации учета возникновения, передачи другим лицам и осуществления таких прав, в том числе в случаях, когда атрибуты генерации удостоверяются сертификатами происхождения, а также учета предоставления, оборота и погашения сертификатов происхождения.

Атрибуты генерации и удостоверяющие их сертификаты источников происхождения являются оборотоспособными формами фиксации преимуществ возобновляемой и низкоуглеродной энергетики перед традиционной.

Возможность заявлять, что потребление (покупка электрической энергии) обеспечено производством электрической энергии на квалифицированных генерирующих объектах, представляет интерес как для конечных потребителей электрической энергии, так и для энергосбытовых организаций и гарантирующих поставщиков, отмечают авторы.

Введение указанного инструментария в законодательство Российской Федерации об электроэнергетике существенно расширит возможности и повысит гибкость компаний, включая крупнейших экспортеров, в вопросах подтверждения «зеленого» (низкоуглеродного) энергопотребления и расчета углеродного следа продукции в соответствии с лучшими мировыми практиками и общепринятыми стандартами, указали в правительство. Это, в свою очередь, укрепит конкурентные позиции российского бизнеса на мировых рынках в свете постоянного повышения роли ESG-критериев и внимания к климатическим показателям.