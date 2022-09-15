15 сентября 2022 | Время чтения 1 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что власти Соединенных Штатов Америки ввели ограничительные меры против главы Чечни Рамзана Кадырова, а также членов его семьи.

Оксана Переможенко, , 19:46 — REGNUM Власти Соединенных Штатов Америки ввели ограничительные меры против главы Чечни Рамзана Кадырова, а также членов его семьи, сообщили 15 сентября в пресс-службе министерства финансов США.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Ограничительные меры вводятся против главы Чечни, против его трёх жён и трёх дочерей и против бизнес-структур, связанных с политиком.

Американская сторона напомнила, что Кадыров называл себя «верным пехотинцем» российского президента Владимира Путина, а также мобилизовал чеченцев на участие в спецоперации России на территории б. УССР.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что чеченскому лидеру введенные Соединенными Штатами санкции безразличны. Иные отметили, что нынче быть под санкциями Запада почетно.

«Плевал Кадыров на США», — отреагировала «Дидактика».

«Ой… его не пустят в Омэрику (Америку — О. П.)…» — смеется Dimulya D.

«Они уже определились, кто потом будет извинения записывать?» — смеется Alex K.

«Герои России им враги», — добавила Елена Б.

«Кадыров в шоке», — смеется Александр А.

«Так санкций против него еще не было? А чего они столько времени ждали-то? Клоуны…» — отреагировал Александр D.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это почётно! Значит, наступил им на больную мозоль», — прокомментировал Nag X.

«Без уважения вводят. Совсем берега попутали», — пошутил Олег.

«Америка запретила Кадырову посещать Фашингтон? Предохранительные меры? Начали о чем-то догадываться?» — с юмором поинтересовалась Галина П.

«Они так запутались, что уже не знают, на что ещё санкции ввести. Семья Кадырова накрыла стол», — шутит Аллана Ш.

«По-моему, они уже по второму кругу со своими санкциями…» — задумалась Татьяна К.

«Сильно им насолил, никак насчет Мариуполя не успокоятся», — написала Kseniа.

«Это почетное звание! Санкционный коллектив — знатный», — отреагировала Елена.

«Мне кажется, он это событие отпразднует», — поделился своим мнением ILYA_VS.

«Ждем извинений на камеру», — с сарказмом подытожил один из участников обсуждения.

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