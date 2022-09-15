Москва, 15 сентября, 2022, 19:44 — ИА Регнум. Наступательный потенциал киевских вооруженных формирований ещё не исчерпан. Об этом 15 сентября заявил командир донбасского батальона «Восток» Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

При этом комбат ДНР отметил, что в ближайшее время фронт должен стабилизироваться.

«То, что Киев ещё не выдохся и продолжает наступательные действия — это факт. Но уже очевидно, что инерция наступает. И я полагаю, что в ближайшее время фронт стабилизируется и мы будем навязывать свою тактику», — сказал Ходаковский.