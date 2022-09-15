Черкесск, 15 сентября 2022, 19:44 — REGNUM В Карачаево-Черкесии группа мошенников обманула получательниц материнского капитала. От рук злоумышленников пострадали более 30 человек, а общая сумма причиненного им ущерба превысила 20 млн рублей. По факту мошенничества ранее было возбуждено уголовное дело, при его расследовании следствие возбудило еще одно — об организации преступного сообщества, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.
Организатора этой группы задержали. Кроме того, в группу входили еще 13 активных участниц преступного сообщества. Ранее ряд из них уже привлекался к ответственности за мошенничество.