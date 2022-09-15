Черкесск, 15 сентября, 2022, 19:44 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии группа мошенников обманула получательниц материнского капитала. От рук злоумышленников пострадали более 30 человек, а общая сумма причиненного им ущерба превысила 20 млн рублей. По факту мошенничества ранее было возбуждено уголовное дело, при его расследовании следствие возбудило еще одно — об организации преступного сообщества, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Преступная организация действовала на территории республики с 2015 года и подразделялась на несколько организованных преступных групп. В соответствии с отведенной ролью каждый из сообщников участвовал в систематических хищениях денежных средств у владельцев государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал. Свою противоправную деятельность они вели от имени кредитного потребительского кооператива», — говорится в сообщении.

Организатора этой группы задержали. Кроме того, в группу входили еще 13 активных участниц преступного сообщества. Ранее ряд из них уже привлекался к ответственности за мошенничество.