Токио, , 19:43 — REGNUM Продюсер франшизы Yakuza и глава студии Ryu Ga Gotoku Масаёси Ёкояма объяснил, почему его компания не торопится портировать игры серии на портативную консоль Nintendo Switch. Об этом 15 сентября сообщает портал Kotaku.

Игра Yakuza: Like a Dragon Скриншот с YouTube

По мнению Ёкоямы, Switch имеет в Японии имидж семейной консоли и «андеграундные» игры Yakuza с их специфическими боями и криминальным антуражем не соответствуют этому имиджу. «Мы все еще думаем о себе как о людях ночного мира, верно?» — сказал Ёкояма, добавив, что для студии отказ от Switch является своего рода демонстрацией андеграундной позиции.

Издание отметило, что заявление Ёкоямы вызывает вопросы и выглядит несколько странно. Журналисты напомнили, что с момента выхода Switch в продажу на консоли состоялись релизы таких игр, как Bayonetta 2, Hotline Miami и Grand Theft Auto: Vice City, которые сложно назвать семейными.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в феврале 2023 года Ryu Ga Gotoku выпустит на ПК и консолях ремейк игры про самураев Like a Dragon: Ishin! , который является спин-оффом Yakuza. Оригинальная игра вышла в Японии на PlayStation 3 и PlayStation 4 в 2014 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Студия Ryu Ga Gotoku анонсировала ремейк игры Like a Dragon: Ishin!