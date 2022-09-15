Токио, 15 сентября 2022, 19:43 — REGNUM Продюсер франшизы Yakuza и глава студии Ryu Ga Gotoku Масаёси Ёкояма объяснил, почему его компания не торопится портировать игры серии на портативную консоль Nintendo Switch. Об этом 15 сентября сообщает портал Kotaku.
По мнению Ёкоямы, Switch имеет в Японии имидж семейной консоли и «андеграундные» игры Yakuza с их специфическими боями и криминальным антуражем не соответствуют этому имиджу. «Мы все еще думаем о себе как о людях ночного мира, верно?» — сказал Ёкояма, добавив, что для студии отказ от Switch является своего рода демонстрацией андеграундной позиции.
Издание отметило, что заявление Ёкоямы вызывает вопросы и выглядит несколько странно. Журналисты напомнили, что с момента выхода Switch в продажу на консоли состоялись релизы таких игр, как Bayonetta 2, Hotline Miami и Grand Theft Auto: Vice City, которые сложно назвать семейными.
Как ранее сообщило ИА REGNUM, в феврале 2023 года Ryu Ga Gotoku выпустит на ПК и консолях ремейк игры про самураев Like a Dragon: Ishin! , который является спин-оффом Yakuza. Оригинальная игра вышла в Японии на PlayStation 3 и PlayStation 4 в 2014 году.
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