Берлин, , 19:39 — REGNUM Правящие круги США всё сильнее недовольны поведением канцлера Германии Олафа Шольца, не проявляющего решительности в вопросе поставок Киеву некоторых типов вооружения, сообщает 15 сентября немецкая газета Die Welt.

Бронированные машины Армии США Stryker в городе Фильсэкк. Германия 7th Army Joint Multinational Training Command

По утверждению издания, Вашингтон теряет терпение и сомневается в надежности нынешнего канцлера ФРГ, так как «слишком долго федеральное правительство прикрывалось тезисом о поставках Киеву оружия в ногу с США».

«Вашингтон ставит под сомнение принципиальную лояльность канцлера Германии», — подчеркивает Welt.

«До сих пор Германия делала то, о чем мы просили, даже если иногда это могло быть быстрее. Однако сейчас настало время каждому союзнику определить, что они могут сделать, чтобы помочь [киевскому режиму] победить», — цитирует газета слова источника в администрации Белого дома.

Издание напоминает, что Шольц фактически отказался от поставок БМП и основных боевых танков Киеву, мотивируя это тем, что США не поставляют туда такие же вооружения.

Соединенные Штаты, подчеркивается в статье, «больше не желают на каждом шагу подталкивать канцлера».

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