Москва, 15 сентября, 2022, 19:29 — ИА Регнум. Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро на торгах в четверг, 15 сентября. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

К завершению торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 59,80 рубля, что на девять копеек ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Курс евро за день опустился на 18 копеек и к закрытию составил 59,78 рубля.