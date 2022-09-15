Вашингтон, , 19:37 — REGNUM Президент США Джо Байден поручил комитету по иностранным инвестициям при министерстве финансов (CFIUS) пристальнее отсматривать угрозы кражи конфиденциальных данных, а также информации, касающейся микроэлектроники и искусственного интеллекта, сообщает 15 сентября Reuters.

Джозеф Байден DonkeyHotey

В рамках официального распоряжения Байден также поручил CFIUS более тщательно проверять сделки, которые могут повлиять на позиции США в области биотехнологий и квантовых вычислений.

Агентство отмечает, что CFIUS уже рассматривал подобные риски и принимал меры для их устранения в прошлом.