Вашингтон, 15 сентября, 2022, 19:37 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден поручил комитету по иностранным инвестициям при министерстве финансов (CFIUS) пристальнее отсматривать угрозы кражи конфиденциальных данных, а также информации, касающейся микроэлектроники и искусственного интеллекта, сообщает 15 сентября Reuters.

DonkeyHotey Джозеф Байден

В рамках официального распоряжения Байден также поручил CFIUS более тщательно проверять сделки, которые могут повлиять на позиции США в области биотехнологий и квантовых вычислений.

Агентство отмечает, что CFIUS уже рассматривал подобные риски и принимал меры для их устранения в прошлом.