Москва, 15 сентября, 2022, 19:25 — ИА Регнум. На данный момент Россия в рамках специальной военной операции противостоит блоку НАТО. Об этом 15 сентября заявил командир донбасского батальона «Восток» Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Мы не с [б. УССР], по факту мы воюем со всеми ресурсами НАТО. Это надо понимать всем нам», — сказал Ходаковский.

Именно с этим и связаны все трудности, с которыми сталкивается российская армия на фронте, отметил комбат ДНР.