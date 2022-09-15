Станица Зеленчукская, Карачаево-Черкесия, 15 сентября, 2022, 19:23 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии в ближайшее время откроется еще один православный храм — Владимирской иконы Божией Матери. Его возвели в хуторе Лесо-Кяфарь Зеленчукского района, взяв за основу образец древних православных храмов.

blagoug.ru Храм в хуторе Лесо-Кяфарь

Основные работы в храме и благоустройство прилегающей территории почти завершены. Внутри установлены престол и жертвенник, ведется роспись стен, впереди — монтаж иконостаса, после чего состоится освящение храма, сообщил его настоятель протоиерей Геннадий Соколов.

Отмечается, что храм расположен на возвышенности и виден из любой точки хутора Лесо-Кяфарь. Его строительство было начато почти 15 лет назад по инициативе местных жителей, которых в селе насчитывается всего около 70 человек. Храм строится на пожертвования.

В основу архитектуры храма положены образцы древних православных храмов X века византийского крестово-купольного строения.