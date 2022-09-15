Скопье, 15 сентября, 2022, 19:40 — ИА Регнум. Заместитель премьер-министра Северной Македонии по вопросам благого управления Славица Герковска 15 сентября заявила, что повышения уровня защиты данных в стране должно идти параллельно цифровизации, а затраты на обеспечение кибербезопасности следует рассматривать как инвестиции.

Pixabay.com Кибербезопасность

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Герковска назвала кибербезопасность одним из приоритетов правительства Димитара Ковачевски:

«Мы обязаны… обеспечить гражданам более лёгкий доступ к правительственным сайтам и услугам и гарантировать безопасность этого вида коммуникации.

Поэтому кибербезопасность является одним из наших основных приоритетов. Эти процессы должны проходить параллельно. Мы не можем говорить о цифровой трансформации общества, если не имеем в виду одновременно и кибербезопасность, которая должна быть в числе первоочередных приоритетов в текущих геополитических условиях».

Напомним, 8 сентября Албания разорвала дипломатические отношения с Ираном под предлогом совершения последним кибератаки на албанские правительственные сайты. Сразу же после этого последовали кибератаки на правительственные сайты Косово и Албании.