Каменск-Уральский, Свердловская область, 15 сентября, 2022, 19:20 — ИА Регнум. Осквернившие Вечный огонь в Каменске-Уральском Свердловской области подростки не жарили на нём картошку. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь областного главка МВД Валерий Горелых.

Иван Шилов ИА REGNUM Вечный огонь

По его словам, они положили самокат и неуместно ёрничали по этому поводу, будто бы что-то готовили. «Горе-шутниками» оказались подростки 2008 года рождения. Они уже раскаялись и попросили прощения, заявив, что больше подобного не повторится.

Главного «героя» видеоролика поставили на учёт в службе ПДН и поместили на 24 часа в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Это наказание он уже отбыл и вернулся домой. В отношении его матери составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребёнка.

Как сообщало ИА REGNUM, правонарушение было совершено 13 сентября. Процесс подростки записали на видео. Их проступок вызвал широкий резонанс.