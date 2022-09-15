Москва, , 19:17 — REGNUM Резервы союзных сил, участвующих в специальной военной операции не истощены. Об этом 15 сентября заявил командир донбасского батальона «Восток» Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

Поэтому комбат ДНР не исключил, что в обозримом будущем Россия может пойти в наступление на позиции киевских боевиков.

«Я могу точно сказать, что резервы наши не истощены. Ресурс у нас есть, если противник не перейдёт сейчас в наступление, то его можно будет использовать для наших наступлений. Мы ждем еще поступления резервов из России. Настроение у нас оптимистичное», — сказал Ходаковский.

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