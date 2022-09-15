Вашингтон, , 19:16 — REGNUM США будут вводить санкции в отношении других стран за поддержку использования российской Национальной системы платёжных карт (НСПК) и платёжной системы «Мир» за пределами России. Об этом сообщает 15 сентября управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC).

МИР Sdelanounas.ru

«OFAC готово предпринимать действия в отношении поддерживающих попытки обойти санкции против России, в том числе поддерживающих использование НСПК и платёжной системы «Мир» за пределами территории России», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сегодня министерство финансов США сообщило об очередной расширении санкций в отношении России. В числе прочих в обновлённый санкционный список Вашингтона вошли генеральный директор НСПК Владимир Комлев и председатель правления Национального расчётного депозитария Виктор Жидков.