Подгорица, , 19:13 — REGNUM Президент Черногории Мило Джуканович примет участие в похоронах королевы Великобритании Елизаветы II с супругой 19 сентября в Лондоне, сообщила пресс-служба президента.

Мило Джуканович Stanko Gruden

Джуканович сделал запись в Книге траура в посольстве Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Подгорице в связи со смертью королевы Елизаветы II.

«Мы вместе с королем Карлом III и королевской семьей, с правительством и гражданами Соединенного Королевства в эти дни печали в связи с уходом монарха», — отметил Джуканович.

Джуканович отметил, что Черногория имела честь принимать у себя королеву Елизавету II полвека назад во время ее визита в Югославию.

Как он заявил, с гордостью вспоминают ее слова признания мужества черногорского народа во Второй Мировой войне.