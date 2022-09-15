Вашингтон, , 19:22 — REGNUM В США граждане помогли девушке-подростку из Айовы собрать более $340 тысяч, после того как суд обязал ее выплатить деньги семье мужчины, которого она убила за неоднократное сексуальное насилие, сообщает 15 сентября Reuters.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

С помощью портала пожертвований GoFundMe 17-летняя Пипер Льюис всего за два дня собрала $340 тысяч, что значительно превысило ее цель в $200 тысяч. Ранее судья вынес приговор девушке за убийство насильника, которого она зарезала до смерти в 2020 году.

При этом опубликовать просьбу о пожертвовании Льюис подсказал ее школьный учитель математики, который хотел помочь ей выплатить штраф и оплатить образование.

Напомним, что Льюис признала себя виновной в непредумышленном убийстве 37-летнего Закари Брукса, который изнасиловал ее, когда ей было всего 15 лет и она жила на улице.