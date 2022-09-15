Донецк, , 19:17 — REGNUM Вооруженные формирования киевского режима в очередной раз обстреляли населённые пункты Донецкой Народной Республики, сообщает вечером 15 сентября представительство ДНР в СЦКК.

155-мм гаубица М-777 производства США Василий Иванов © ИА REGNUM

По данным представителей республики в СЦКК, в 18:50 мск с направления посёлка Орловка по Ясиноватой было выпущено три снаряда из 155-мм гаубицы.

Последствия артобстрела устанавливаются.

Напомним, артиллерийские системы калибра 155 мм поставляются киевскому режиму из США, Франции, Германии и Польши.

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