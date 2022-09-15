Боевики ВСУ обстреляли Ясиноватую из 155-мм гаубиц — СЦКК
Донецк, 15 сентября, 2022, 19:17 — ИА Регнум. Вооруженные формирования киевского режима в очередной раз обстреляли населённые пункты Донецкой Народной Республики, сообщает вечером 15 сентября представительство ДНР в СЦКК.
Василий Иванов ИА REGNUM
155-мм гаубица М-777 производства США
По данным представителей республики в СЦКК, в 18:50 мск с направления посёлка Орловка по Ясиноватой было выпущено три снаряда из 155-мм гаубицы.
Последствия артобстрела устанавливаются.
Напомним, артиллерийские системы калибра 155 мм поставляются киевскому режиму из США, Франции, Германии и Польши.