София, , 19:49 — REGNUM Неизвестные вандалы осквернили монумент Советской Армии в столице Болгарии. Об этом 15 сентября сообщает БТВ.

Памятник Советской армии в Болгарии Ferran Cornellà

По некоторым данным, злоумышленники облили постамент комплекса красной краской и написали нецензурные слова на одном из его участков. Как утверждают очевидцы, вандалов было двое.

Расследованием обстоятельств инцидента занимается следственная группа прокуратуры Софии.

Напомним, только за последние два года памятник Советским Воинам в болгарской столице четырежды становился объектом преступных действий. Ранее местные власти выступили с инициативой сноса монумента.

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